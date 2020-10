A Roma nuovi autovelox: la mappa aggiornata

A Roma aumentano gli autovelox: ecco la mappa aggiornata dal centro alla periferia, anche su strade con limiti di velocità tra i 30 e i 70 km/h

Sono stati installati in questi giorni nuovi autovelox a Roma. Gli ‘occhi elettronici’ tengono adesso sotto osservazione la velocità in numerose strade, dal centro alla periferia, anche quelle con limiti che vanno tra i 30 e i 70 km/orari.

Le multe, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), vanno da 41 a 3287 euro, con da 3 a 10 punti decurtati dalla patente.

Ecco la mappa aggiornata dei nuovi autovelox a Roma:

Grande Raccordo Anulare

– Nuova galleria tra Cassia e Boccea (entrambe le direzioni);

– Nuova galleria tra Cassia e Aurelia (direzione Aurelia);

– Tangenziale Est, pali su rampe lato Palmiro Togliatti (entrambi i lati entrata ed uscita dalla tangenziale);

– Tra Aurelia e Pontina (direzione Roma);

– Pontina (direzione Casilina);

– Entrata da Settebagni (direzione Aurelia, appena finita la rampa).

Roma nord

– SS1 Aurelia 33,2 km (direzione Cerveteri);

– SS1 Aurelia tra Aranova e uscita per Fregene (è montato sotto un ponte, direzione Roma);

– SS1 Aurelia tra Torrimpietra e uscita per Fregene (è installato sotto un ponte, da Civitavecchia in direzione Roma);

– Via Gregorio VII (ingresso galleria e dopo);

– Via Leone XIII (direzione via Anastasio II).

Centro

– Lungotevere verso stadio Olimpico (installato sopra tabellone indicazione traffico);

– Lungotevere in Augusta (sul tabellone luminoso verso piazzale Flaminio);

– Via del Muro Torto (numerosi all’interno delle gallerie);

– Via Cristoforo Colombo (direzione centro);

– Via Cristoforo Colombo, corsia centrale (sui pali);

– Viale Isacco Newton (entrambe le direzioni);

– Tangenziale Est (direzione Verano/San Giovanni dietro al pannello informativo a luci arancioni);

– Tangenziale Est (direzione San Lorenzo/San Giovanni, presente a metà mattinata o primo pomeriggio sul marciapiede laterale sotto lo svincolo della A24);

Roma sud

– Viale Marconi (direzione centro, semaforo tra viale Marconi e piazzale Edison, ponte sul Tevere);

– Via Cristoforo Colombo – Fiera di Roma (direzione Ostia);

– Via Cristoforo Colombo (direzione centro);

– Via Cristoforo Colombo (corsia centrale, sui pali);

– Via Cristoforo Colombo (corsia centrale prossimità semaforo, direzione centro);

– Via Cristoforo Colombo (corsia centrale prossimità semaforo altezza Circonvallazione Ostiense, direzione centro).

Roma est

– Via Tuscolana incrocio via Gasperina (direzione centro);

– Via Tuscolana (direzione centro, semaforo tra via Tuscolana e via dell’Arco di Travertino);

– Via Tuscolana (direzione centro, tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti altezza centro commerciale Cinecittà 2);

– Via Prenestina (direzione centro, semaforo tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti);

– Via di Tor Bella Monaca (direzione centro);

– Tor Vergata, via Sorbara (direzione Policlinico verso Gra, dopo svincolo la Romanina).

Oltre il Gra e verso Ostia

– Via del Mare, rettilineo oltre il Gra (direzione Ostia);

– Via del Mare altezza Vitinia (telecamera fissa, entrambe le direzioni);

– Via Cristoforo Colombo (direzione Ostia, semaforo tra via Cristoforo Colombo e via di Acilia);

– Via del Mare altezza Acilia (telecamera fissa, entrambe le direzioni);

– Via Cristoforo Colombo all’ingresso di Ostia (direzione mare);

– Via Cristoforo Colombo (direzione Ostia, semaforo tra via Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua all’Infernetto);

– Via Cristoforo Colombo (direzione Ostia, tra via Cristoforo Colombo e via Pindaro);

– Via del Mare, rettilineo oltre il Gra (direzione Ostia);

– Via del Mare, altezza Centro Giano (telecamera fissa, entrambe le direzioni);

– Via Laurentina dopo i ponti (direzione centro);

– Via Pontina altezza Furlanetto (direzione Roma);

– Via Pontina laterale altezza Spinaceto (direzione Roma);

– Via del Mare km. 14,800 località Mezzocamino (entrambe le direzioni);

– Villaggio Azzurro, via di Mezzocammino (entrambe le direzioni).