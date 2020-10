Lo Studio Ghibli rilascia 400 frame in HD dei suoi film: le immagini sono disponibili gratuitamente online

‘Ponyo sulla scogliera’, ‘Si alza il vento’, ‘La città incantata’, ‘Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento’. E ancora, ‘La collina dei papaveri’, ‘La storia della Principessa splendente’, ‘I racconti di Terramare’, ‘Quando c’era Marnie’. Lo Studio Ghibli ha rilasciato 400 frame in alta definizioni tratti da otto dei suoi iconici film, tutti disponibili in download gratuito sul sito ufficiale.

La casa di animazione giapponese, fondata nel 1985 da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, aveva già concesso lo scorso maggio, in tempo di quarantena, la possibilità di scaricare alcuni sfondi delle sue opere da utilizzare nel corso delle video call. Come allora, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche adesso l’unica raccomandazione è quella di usufruire delle immagini esclusivamente per uso personale (non commerciale).