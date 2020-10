Sfera Ebbasta invade Milano con cartelloni misteriosi: i manifesti sparsi anticiperebbero il nuovo progetto del trapper

Se più indizi fanno una prova i fan di Sfera Ebbasta possono far partire il countdown per quello che sarà il nuovo progetto musicale del rapper. L’ex giudice di X Factor, nei giorni scorsi, ha anticipato sui social l’arrivo a breve di novità importanti. “Sta per succedere qualcosa”, ha scritto il 27enne senza rilasciare troppi dettagli.

Ad aggiungere hype, però, (ed è qui che arriva la prova schiacciante) ci hanno pensato una serie di cartelloni pubblicitari che Sfera ha sparso per tutta Milano, come testimoniano le foto di alcuni fan.

Una corona, una collana d’oro e diamanti e le iniziali del nome del trap king che campeggiano in un rosso vivo. Questi i particolari che hanno attirato l’attenzione sui manifesti, probabilmente anticipazione dell’artwork del nuovo album.

Sfera è fermo discograficamente a “Rockstar”, l’album che lo ha consacrato definitivamente nella scena trap contemporanea con hit come “Tran Tran” o “Cupido” feat. Quavo. A proposito di collaborazioni internazionali, i feat. d’oltreoceano potrebbero essere uno dei fili conduttori del nuovo progetto. Sfera è volato più volte in America e ha lavorato negli studi della Republic Records, l’etichetta di Nicki Minaj, Ariana Grande e Drake. Quest’ultimo, tra l’altro, ha manifestato apprezzamento verso il trappe nostrano e i più attenti avranno notato uno scambio di commenti tra i due artisti su Instagram.

Fioccano, intanto, le ipotesi su quello che sarà il quarto disco di studio di Sfera Ebbasta. Sono tanti i nomi accostati a quello del trapper di Cinisello Balsamo: da J Balvin e Dj Snake e fino a Vasco Rossi, come suggerisce Fanpage.

Di certo, al momento, c’è poco se non il desiderio dei fedelissimi di scoprire come si articolerà il prossimo capitolo della carriera di Sfera, che negli ultimi due anni non si è fermato un attimo.

Concerti, studio e poi anche la ristorazione con l’apertura a Milano dell’Healthy Color, il fast food salutare ideato in collaborazione con Andrea Petagna. Entro la fine dell’anno, il locale arriverà anche a Roma.

Insomma, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la carne al fuoco è tanta. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.