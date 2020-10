In libreria il graphic novel Vera la mongolfiera

In un momento storico in cui la nostalgia del viaggio si fa sempre più forte, solo la lettura è capace di offrire una finestra sul mondo. Neanche a farlo a posta, lo scorso aprile, in pieno lockdown, la casa indipendente Glifo Edizioni ha fatto uscire “Vera la mongolfiera – Alla scoperta della foresta amazzonica”.

Un racconto arioso e luminoso in cui l’amore per la natura e la salvaguardia dell’ambiente trapelano in ogni riga. Un viaggio tumultuoso verso la foresta amazzonica costellato di incontri originali e scoperte da togliere il fiato.

Ascoltare il sussurro degli alberi, donare una manciata di briciole di pane agli uccellini sul davanzale, confidarsi con Vera, la sua magica mongolfiera giocattolo. È così che Thomas ama trascorrere il tempo. Un giorno però un’improvvisa folata di vento irrompe in camera e sospinge fuori la sua amica Vera, che pur essendo una mongolfiera in miniatura non ha mai volato veramente e soffre di vertigini. Aiiiuutoooooooo!!! grida la piccola e si dispera mentre rotea nell’aria come una centrifuga. Ancora non sa che quello sciroccato di Levante ha un piano preciso e che, soffiando soffiando, la condurrà verso l’avventura più emozionante della sua giovane vita.