I personaggi Disney nel mondo reale sarebbero così

Da generazioni, i classici d’animazione Disney sono amati da bambini e non di tutto il mondo. C’è chi ama un film in particolare, chi invece non sa proprio scegliere. Ma tutti abbiamo avuto un personaggio preferito, al quale avremmo voluto assomigliare. Ti sei mai chiesto come sarebbe stato nel mondo reale? A rispondere alla domanda ci ha pensato Toyboyfan, artista popolare su Instagram e Tumblr che, utilizzando un software di intelligenza artificiale, ha ricreato alcuni ritratti iperrealistici di noti personaggi Disney.