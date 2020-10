Giacomo Giorgio: chi è il protagonista di Mare Fuori

Giacomo Giorgio è uno dei protagonisti della serie “Mare fuori” diretta da Carmine Elia: chi è l’attore napoletano classe 1998

Giacomo Giorgio è uno dei protagonisti della serie “Mare fuori” diretta da Carmine Elia, in onda su Raidue e ambientata all’interno di un istituto di pena minorile. Nella fiction, il talentuoso attore interpreta Ciro Ricci, il giovane boss recluso nell’istituto minorile di Napoli che appartiene a una famiglia di camorristi e ne è membro attivo. Per ambizione e carattere vuole affermarsi come boss anche fuori dal carcere.

“Il mio sogno è sempre stato quello di fare l’attore e ci sto riuscendo… in particolare volevo interpretare il ruolo del cattivo e ringrazio il regista Carmine Elia che mi ha dato la possibilità di farlo attraverso questo progetto. E’ stato molto difficile calarmi nel personaggio perché nella vita di tutti i giorni sono completamente diverso e soprattutto perché non ho mai vissuto in determinati ambienti…”.

CHI E’ L’ATTORE GIACOMO GIORGIO

Classe 1998, Giacomo Giorgio nasce a Napoli e alla tenera età di 6 anni, apre e chiude uno spettacolo per il Teatro Comunale della città interpretando un piccolo “Pulcinella” e da quel momento capisce che vuole fare l’attore. Inizia gli studi teatrali a Napoli per poi trasferirsi a Milano all’età di 11 anni dove recita in varie compagnie e inizia un percorso di studi sul Metodo Stanislavskij/Strasberg diretto da Michael Margotta che dura tutt’ora.

All’età di 17 anni si trasferisce a Roma per intraprendere la carriera cinematografica, iniziando a recitare diversi ruoli.

Il suo esordio cinematografico ha inizio quando fu scelto per il ruolo del pescatore in “The Happy Prince” film internazionale diretto da Rupert Everett recitando accanto a Colin Firth.

Nel 2017 sarà nel film “Non c’è Campo” di Federico Moccia e nel 2018 interpreta Mimì ne “I bastardi di Pizzofalcone 2” di Alessandro d’Alatri. Inoltre, partecipa alla trasmissione radiofonica su Rai Radio 2 “Non è un paese per giovani” condotta da Giovanni Veronesi.

L’attore ha frequentato seminari di recitazione con Marco Risi, Roberto Bigherati, Giovanni Veronesi, Pappi Corsicato e Gianfranco Gallo. Attualmente vive a Roma dove continua a frequentare il laboratorio seguito da Michael Margotta e frequenta regolarmente il “Duse International” di Francesca De Sapio.