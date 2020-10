“Contatto” è il nuovo singolo dei Negramaro

I Negramaro in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Contatto”: il brano anticipa il prossimo album di inediti

I Negramaro sono pronti a tornare con un pezzo dalla ritmica pulsante e dalle atmosfere sognanti. La band salentina, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), pubblica il 9 ottobre ‘Contatto’, primo singolo e title track del prossimo disco di inediti, in uscita il 13 novembre per Sugar Music.

Decimo lavoro del gruppo, l’album arriva a tre anni dall’ultima fatica di Giuliano Sangiorgi e compagni. Usciva, infatti, nel 2017 ‘Amore che torni’, che ha regalato ai fan brani come ‘Per uno come me’ e ‘Fino all’imbrunire’. Al disco ha, poi, fatto seguito un tour rimandato per il malore di Lele Spedicato, chitarrista del gruppo colpito da un’emorragia cerebrale nel settembre del 2018.

Per ‘Contatto’ i Negramaro sono tornati in studio più carichi che mai, lavorando fianco a fianco con artisti come Ermal Meta e Federico Zampaglione dei Tiromancino. Il singolo è in preorder e presave da oggi.