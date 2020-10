Dal 5 all’11 ottobre torna La Vendemmia di Via Montenapoleone: degustazioni di vini nelle boutique del Quadrilatero della Moda a Milano

Torna a Milano, dal 5 all’11 ottobre, “La Vendemmia di Via Montenapoleone”, undicesima edizione firmata da “MonteNapoleone District”. La mifestazione è in collaborazione con il “Comitato Grandi Cru d’Italia” e, anche quest’anno vivrà in concomitanza di date con la “Milano Wine Week n. 3” di scena dal 3 all’11 ottobre.

Il vino diventa protagonista nelle boutique del Quadrilatero della Moda solitamente frequentate da “big spender” di tutto il mondo, ma si rafforza in questa edizione il legame con la città e con i suoi tanti Musei di primo piano, con l’alta ristorazione e non solo. Sono tantissimi i grandi binomi che uniscono il grande vino italiano ad alcuni dei più celebri brand della moda: solo per fare pochi esempi si va da Valentino con Antinori ad Armani con Tenuta San Guido, da Miu Miu con Kettmeir a Venini con Masi, da Dolce & Gabbana con Donnafugata a Fratelli Rossetti con Berlucchi.

Ma “la vendemmia” animerà non solo le boutique, ma anche i grandi alberghi di Milano, i ristoranti, i luoghi d’arte. Ogni giorno, per esempio, i ristoranti degli hotel 5 stelle lusso come Armani, Bulgari, Four Seasons, Mandarin Oriental, Westin Palace, Park Hyatt, Principe di Savoia, oltre a Pasticceria Marchesi, Pasticceria Cova e illy Caffé offriranno un menù speciale “La Vendemmia” al prezzo di 35 euro a pranzo e 70 euro a cena.

La partecipazione alla Vendemmia, per la prima volta, sarà anche digitale: sulla Tv di Instagram grazie agli interventi di imprenditori della moda e del vino, di alcuni portavoce delle Maison più blasonate e ambasciatori del lifestyle italiano a livello internazionale.

Altra novità 2020 sarà la partnership con Tannico, l’enoteca con la più ampia e attenta selezione di vini italiani al mondo con oltre 16.000 etichette disponibili. Attraverso la sezione “Wine Shop” della nuova App sarà possibile acquistare i vini degustati in boutique.

Infine, spiega Garantitaly, l’attesa asta benefica battuta da Christie’s in favore di Dynamo Camp, in programma martedì 6 ottobre (alle ore 18.30) nell’Hotel Principe di Savoia e, in contemporanea, sul profilo Instagram @MonteNapoleoneDistrict. I proventi contribuiranno al sostegno delle attività di terapia ricreativa, in particolare delle Performing Arts.