Nella Valle del Chiese 8 weekend sensoriali

Con l’autunno la Valle del Chiese porpone weekend tra atmosfere e colori: esperienze uniche con il canto d’amore, foliage, tesori storici e farina gialla

La magia del bramito dei cervi, i colori del foliage, i tesori storici di quest’angolo naturale posto tra il lago d’Idro e le Dolomiti di Brenta, la vita da pannocchie con la farina gialla di Storo e poi la gastronomia con il Formai da Mont, le gustose polente e il Clisium, il nuovo vino bianco del Trentino: è quanto propone la Valle del Chiese per i fine settimana di settembre, ottobre e novembre, con otto appuntamenti che precedono i Mercatini di Natale a Cimego ospitati a Quartinago, nel paese delle streghe. E tutte le esperienze sono offerte gratuitamente con inscrizione obbligatoria. Info: info@visitchiese.it | www.visitchiese.it

La proposta di fine estate punta a far scoprire questo territorio dall’ambiente rigoglioso, caratterizzato in quota da decine di malghe dove si produce un formaggio genuino, di grande qualità: il formai da Mont ovvero il fratello gemello della Spressa delle Giudicarie Dop. È possibile assaggiarlo nei ristoranti della valle assieme alle gustose polente. Entrambi sono preziosi ambasciatori gastronomici del Trentino occidentale e protagonisti di due eventi dedicati: il primo festival del Formai da Mont appena concluso a Sella Giudicarie con latte in Festa e quello tradizionale dedicato all’oro rosso di Storo ovvero la speciale farina gialla-arancione che da un gusto unico alla pietanza alpina per eccellenza. Proprio le sette polente patrimonio del Chiese saranno al centro dell’evento gastronomico che si terrà a ottobre nei ristoranti della Valle del Chiese.

Sono invece otto gli appuntamenti alla scoperta del Chiese: il 26 settembre e il 3 ottobre con Canto d’Amore dei cervi, il 10 ottobre e 17 ottobre con Foliage, il 24 e 31 ottobre con La Bastia e quindi il 7 e 14 novembre con Vita da pannocchia. Le proposte d’autunno della Valle del Chiese si chiuderanno qualche giorno prima dell’apertura dei Mercatini di Natale di Cimego. E poi a Natale torneranno le proposte dello sci per famiglie in collaborazione con Bolbeno. Lo sci per i neofiti al giusto prezzo per le famiglie.

FOLIAGE, a caccia dello scatto perfetto – Giallo, arancione, rosso e oro. È proprio in autunno che la natura si trasforma, passando dalle tonalità del verde vivido ed intenso alle sfumature più calde e infuocate, come quelle delle foglie che scivolano al suolo. Questo fenomeno si chiama foliage e in Valle del Chiese puoi ammirarlo in tutti i suoi colori. Indossa degli scarponcini da trekking e porta con te la macchina fotografica. Accompagnato da un esperto fotografo, cattura tutte le tonalità che la natura ci regala in autunno. Sono necessarie scarpe da trekking e abbigliamento adeguato ad escursioni autunnali e macchina fotografica al collo. Due le località proposte, con differenti caratteristiche: il Lago di Roncone e la Valdaone

Alberghi consigliati a Roncone:

HOTEL MIRAVALLE https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/affittacamere-miravalle_1994_idsd/

HOTEL DA EMILIO https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/affittacamere-miravalle_1994_idsd/

HOTEL EDEN https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/hotel-eden_1971_idsd/

Alberghi consigliati in Valdaone:

HOTEL DA BIANCA https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/hotel-da-bianca_1902_idsd/

AGRITUR MANONCIN https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/agritur-manoncin_1912_idsd/

B&B VILLA CA’ PRAJA https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/beb-villa-ca-praja-_1985_idsd/

B&B VIALLA PLAZ https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/beb-villa-plaz_10308_idsd/

LA BASTIA, esperienza immersiva tra leggende e miti – Si tratta di un’attività divertente e appassionante pensata per le famiglie (è inserita nel progetto Family in Trentino) che vogliono scoprire luoghi di interesse e naturalistico attraverso accompagnatori d’eccezione per avvicinarsi alla scoperta di importanti tesori come quelli custoditi nella chiesa di S. Floriano a Storo. Consigliate scarpe da trekking e abbigliamento adeguato ad escursioni autunnali a bassa quota.

VITA DA PANNOCCHIA – Polenta magica pietanza alpina. Ma hai mai provato a raccogliere le pannocchie di granoturco. Con questa esperienza ti porteremo alla scoperta dell’Oro rosso di Storo ovvero il granoturco “nostrano” che regala sapori unici alla fumante polenta. Ecco perché la ricerca di prodotti locali, genuini e freschi sono parte del viaggio e dell’esperienza puoi vivere in Valle del Chiese, puoi vivere. Se hai deciso di mangiare una porzione di fumante polenta carbonera hai già idea di quale sarà il piatto forte di questo posto! La farina gialla di Storo dà vita a cinque varianti diverse di polenta. Ma potrai assistere alla macinatura nel mulino a pietra, dove si trasformano, una volta sgranellate, in sfolgoranti granelli. Perditi nel borgo storico di Storo per scoprire gli angoli più nascosti dove i ballatoi sono vestiti a festa con quel giallo rosso bordeaux tipico delle pannocchie di granoturco da cui deriva questo prezioso alimento! Richieste scarpe comode e abbigliamento adeguato ad uscite autunnale. Nessun dislivello significativo.

Alberghi consigliati nei dintorni:

Agritur La Polentera https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/agritur-la-polentera_1916_idsd/

Barambana Restaurants&Rooms https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/barambana-restaurant-e-rooms_10409_idsd/

Hotel Castel Lodron https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/hotel-castel-lodron_1904_idsd/

Agritur S. Barbara https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/agritur-s–barbara-_1907_idsd/

Locanda Borgo Chiese https://www.visitchiese.it/it/dormire-e-mangiare/locanda-borgo-chiese_1990_idsd/

INFO: www.visitchiese.it