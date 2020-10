In libreria il manga Princess Maison di Aoi Ikebe

Il nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO Publishing, è il primo volume di Princess Maison di Aoi Ikebe. La serie della mangaka – già amatissima in Giappone e diventata una serie TV come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – racconta quanto può essere complicato trovare l’appartamento dei propri sogni, ma se rappresenta l’indipendenza personale e la felicità allora nulla è davvero impossibile.

Sachi Numagoe è una trentenne che lavora come cameriera e sta risparmiando per comprare una casa, per questo la vuole scegliere con estrema cura. Partecipa alle visite guidate delle proprietà con meticolosa assiduità, tanto che gli agenti immobiliari cominciano ad affezionarsi a lei e a darle consigli spassionati. Ma, in questo momento, Tokyo è la città su cui sono puntati gli occhi di tutto il mondo in attesa dei giochi olimpici, perciò la ricerca potrebbe essere ancora più difficile.