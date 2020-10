Stranger Things 4: al via le riprese della stagione

Stranger Things 4: sono iniziate le riprese. Nella nuova stagione l’atteso ritorno di Hopper, in arrivo nel 2021 (forse) su Netflix

Finalmente possono partire le riprese della quarta e attesissima stagione di Stranger Things, in arrivo nel 2021 (forse) su Netflix. Bloccati a causa del lockdown, i fratelli Duffer hanno battuto il primo ciak a fine settembre.

Nella quarta stagione vedremo il ritorno dello sceriffo Jim Hopper, già annunciato qualche mese da Netflix attraverso un teaset trailer. Il personaggio interpretato da David Harbour non è morto, ma vivo e vegeto. Alla fine della terza stagione, infatti, tutti lo credevano morto dopo aver chiuso il varco del Sottosopra per salvare la cittadina di Hawkins dai russi. Non sappiamo come sia riuscito a salvarsi, ma l’importante è che sia vivo. Il resto lo scopriremo nella quarta stagione.

Harbour, in un’intervista a Total Film, ha dichiarato accostato la figura di Hopper a quella di Gandalf, protagonista della saga fantasy di J. R. R. Tolkien: entrambi i personaggi si sono sacrificati per la loro terra e, successivamente, sono tornati in vita.

Nel cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), torneranno Finn Wolfhard (Mike), Brett Gelman (Murray Baumann) Priah Ferguson (Erica Sinclair), Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), fino ad arrivare agli adulti come Cara Buono (Karen) e Winona Ryder (Joyce).

Stranger Things è la serie originale Netflix creata dai Duffer Brothers e prodotta da Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment. I Duffer Brothers sono produttori esecutivi della serie con Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment e Iain Paterson.