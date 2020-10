Medicina di laboratorio: Lifebrain acquisisce il Gruppo di Analisi Caravelli, storico presidio di analisi cliniche fondato a Bologna nel 1952

Lifebrain, gruppo leader nei servizi di analisi e diagnostica di laboratorio controllata dal fondo Investindustrial, ha acquisito la proprietà del Gruppo Caravelli, storico presidio di analisi cliniche, diagnostica ambulatoriale, di genetica e di medicina del lavoro fondato a Bologna nel 1952.

L’operazione consente a Lifebrain di consolidare e rafforzare la presenza in Emilia-Romagna, dove già conta oltre 20 centri nelle Province di Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Con oltre 55mila pazienti assistiti all’anno e 300mila esami erogati, il Gruppo Caravelli rappresenta un punto di riferimento per la salute dei bolognesi, in grado di offrire prestazioni di diagnostica di laboratorio ed ambulatoriale sia di base che di alta specializzazione, grazie al supporto di personale medico specializzato nelle principali branchie della diagnostica.

“L’acquisizione del laboratorio d’analisi Caravelli, punto di riferimento e realtà storica e affermata nella città di Bologna nella diagnostica di laboratorio ed ambulatoriale” commenta Riccardo Manca, Direttore Generale di Lifebrain “si inquadra nel percorso di crescita del Gruppo Lifebrain, con particolare riferimento alle città metropolitane, con l’obiettivo di consentire un accesso sempre più capillare ai nostri servizi di analisi cliniche. Desideriamo rafforzare la presenza locale, grazie a realtà affermate, come Caravelli, la cui qualità è ampiamente riconosciuta dai pazienti e dalle istituzioni locali, con l’intento di rendere accessibile a tutti i pazienti l’eccellenza nella medicina di laboratorio”.

“L’ingresso in un gruppo di respiro nazionale quale Lifebrain, rappresenta un ulteriore volano per la nostra crescita – commenta la dottoressa Giovanna Cenni, della Direzione del Gruppo Caravelli – e ci permette di continuare a offrire ai nostri pazienti, servizi con i più alti standard tecnici e qualitativi, e soprattutto, grazie alle consolidate partnership di Lifebrain con importanti fornitori nazionali ed esteri – conclude la dottoressa Cenni – ci consentirà di offrire servizi diagnostici all’avanguardia garantendo la massima qualità e affidabilità dei dati che finora ci ha contraddistinto”.

Lifebrain

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese. Con un network di oltre 300 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una presenza capillare in 16 regioni, Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della patologia.

Lifebrain, i numeri:

Più di 1.200 addetti Un volume di oltre 25 milioni di esami l’anno Più di 6 milioni di pazienti assistiti ogni anno Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (modello hub& spoke) Medesime apparecchiature, identiche metodologie e uguali indici di riferimento in tutti i centri Lifebrain.

Corporate website: www.lifebrain.it