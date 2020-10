Le Iene: Giulio Golia annuncia positività al Covid

Giulio Golia de Le iene è risultato positivo al Covid. L’annuncio del giornalista sui social: “Sono stato in contatto con una persona risultata positiva”

“Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid. Ho chiamato subito il mio medico curante, che mi ha prescritto un tampone. Pochi minuti fa ho avuto il responso: anche io sono positivo al Coronavirus. Sto bene, ho una leggera emicrania. Purtroppo non potrò essere presente alla prima puntata de Le Iene (in onda lunedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, ndr)”. Così la ‘iena’ Giulio Golia ha annunciato, con un video postato sui social, di essere positivo al virus.

La puntata de Le iene di lunedì sarà dedicata al caso di Mario Biondo, il cameraman palermitano ritrovato morto nel 2013 a Madrid. Sono state fatte tre autopsie sul corpo di Biondo ma la sua morte è ancora avvolta nel mistero. Secondo i genitori del ragazzo non si è trattato di suicidio ma di omicidio in cui potrebbe essere coinvolta la moglie e conduttrice spagnola Raquel Sanchez Silva.

Il programma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), andrà poi in onda dal 6 ottobre, tutti i martedì in prima serata su Italia 1.