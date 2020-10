Golo Zhao in libreria con il nuovo romanzo a fumetti

Tra gli autori più influenti e celebrati della nuova generazione asiatica, c’è Golo Zhao. Dopo i graphic novel Reverie e Soul Guide, L’artista cinese ci regala un grande romanzo di formazione di quasi 600 pagine: “Tu sei il più bel colore del mondo”. L’opera, fuori per la collana cinese di BAO Publishing “宝” (BAO ovvero “Tesoro”), racconta le rivalità in amore, le intimidazioni del bullo del quartiere, i sogni sul futuro da disegnatore, la paura per gli esami che un giovane studente cinese vivrà nell’anno di scuola che precede il liceo, raccontando tutte le emozioni che si provano per la prima volta a quell’età.