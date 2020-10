Carrera Cup Italia: AB Racing torna a vincere al Mugello

Porsche Carrera Cup Italia: al Mugello AB Racing celebra il secondo successo stagionale di Cerqui. Randazzo conquista il podio in Michelin Cup

E’ un grande ritorno alla vittoria quello che AB Racing ha segnato nella Porsche Carrera Cup Italia giunta al quinto round 2020 al Mugello Circuit. Il team che fa capo agli Autocentri Balduina ed è gestito in pista da SVC The Motorsport Group ha celebrato la vittoria di Alberto Cerqui in gara 1 al volante della 911 GT3 Cup “targata” Centri Porsche di Roma. Il pilota bresciano aveva vinto al Mugello anche in occasione del primo round stagionale in luglio e ora si è ripetuto dominando la prima corsa del weekend toscano, disputata tra l’altro in condizioni critiche tra umido e bagnato e con gomme rain, così come anche gara 2.

Oltre al successo di Cerqui, poi settimo in gara 2, il team diretto da Raimondo Amadio ha colto risultati importanti con Piero Randazzo e l’esordiente Benedetto Strignano. Randazzo ha agguantato due importanti piazzamenti nella Michelin Cup, in particolare il secondo posto sul podio di gara 1, che hanno consentito al gentleman driver partenopeo di consolidare il terzo posto in graduatoria. Strignano, invece, ha conquistato il suo primo punto in Carrera Cup Italia alla seconda presenza nella serie tricolore. Il 22enne rookie pugliese ha gestito al meglio gara 1, rimontando sul bagnato fino a raggiungere la top-10. Un risultato che stava addirittura migliorando in gara 2, quando poi non è riuscito a concretizzare per un’escursione fuoripista.

Raimondo Amadio, a capo di SVC The Motorsport Group: “E’ stato un weekend davvero da protagonisti. Torniamo dal Mugello con un bilancio positivo e un sabato strepitoso, mentre in gara 2 abbiamo ovviamente pagato il fatto di partire più indietro. Siamo stati autori di un guizzo che serviva al team e all’umore della squadra dopo qualche sfortuna. Al sabato è filato via tutto in maniera perfetta. Cerqui è tornato alla vittoria, Randazzo sul podio in Michelin Cup e Strignano ha fatto davvero una bella gara: è stato penalizzato da un contatto iniziale ma ha dimostrato crescita e carattere, siamo molto contenti e questo ci fa ben sperare per il futuro e in vista di Monza”.

Calendario Carrera Cup Italia 2020: 17-19 luglio Mugello; 31 luglio-2 agosto Misano; 28-30 agosto Imola; 18-20 settembre Vallelunga; 2-4 ottobre Mugello; 6-8 novembre Monza.