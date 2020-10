Svelato il trailer della serie Wandavision

Wandavision: svelato il trailer durante gli Emmy Awards. È la prima serie Marvel Studios che verrà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+

In occasione della 72esima edizione degli Emmy Award su ABC è stato svelato il trailer di Wandavision: l’attesa serie originale targata Marvel Studios che arriverà su Disney+ entro la fine del 2020.

Wandavision, che vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany, è la prima serie Marvel Studios che verrà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. Wandavision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

Oltre al trailer, è stato rilasciato il poster ufficiale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

