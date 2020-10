Cose Popolari ancora in scena al Teatro de’ Servi

Lo spettacolo Cose Popolari di Nicola Pistoia, Francesco Stella e Ariele Vincenti in scena fino all’11 ottobre al Teatro de’ Servi

Apre la stagione 2020-2021 del Teatro de’ Servi, in prima assoluta, la commedia “Cose popolari”, un viaggio nella quotidianità e nei destini con Nicola Pistoia, Ariele Vincenti, Francesco Stella, Giordana Morandini, in scena fino all’11 ottobre. Lo spettacolo è ispirato a una vicenda vera e a vite concrete che il destino ha deciso di intrecciare sul pianerottolo di un condominio.

Roma, oggi. Possedere una casa di proprietà o sostenere le spese per un affitto sono un lusso che Fabio, a causa delle precarie condizioni economiche e lavorative in cui versa, non può permettersi. E così, all’insaputa della compagna Patrizia, trascina il suo amico e cognato Stefano nel disperato tentativo di occupare abusivamente una casa popolare, ormai disabitata. A far loro da “guida” in questa avventura tanto illegale quanto inevitabile è Mario, il misterioso dirimpettaio amante della musica classica e della raccolta differenziata.

“Cose popolari”, scritto “a sei mani” da Nicola Pistoia (anche regista), Francesco Stella e Ariele Vincenti – in scena insieme a Giordana Morandini – sfrutta il tema degli illeciti e degli abusi che circondano il mondo degli alloggi popolari, tanto trattato nella cronaca degli ultimi tempi, come pretesto per raccontare quattro storie del popolo, quattro vite concrete che il destino ha deciso di intrecciare sul pianerottolo di un condominio.

Cose popolari, appunto, ispirate a una vicenda vera, o forse a migliaia di vicende vere.

Orario spettacoli

Mar – Sab ore 21- Dom ore 17:30

Biglietti

Platea/Galleria: Intero € 24 – Ridotto € 18 – Under14 € 10

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it