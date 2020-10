Welcome to the Blumhouse: gli horror su Prime Video

Welcome to the Blumhouse: l’horror approda su Amazon Prime Video. In arrivo in streaming dal prossimo 6 ottobre 4 storie da brivido

Su Prime Video va in scena l’orrore. Amazon e Blumhouse hanno fatto squadra per portare sulla piattaforma “Welcome to the Blumhouse”, una serie di film a tema horror/thriller che debutterà a partire dal 6 ottobre. Il progetto partirà con quattro pellicole, ma l’obiettivo è quello di raddoppiarle prossimamente.

I primi film ad arrivare il 6 ottobre su Prime Video, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono Black Box e The Lie, a cui seguiranno il 13 ottobre Evil Eye e Nocturne.

Black Box

Dopo aver perso la moglie e la memoria in un incidente d’auto, un padre single si sottopone a un doloroso trattamento sperimentale che lo porta a chiedersi chi sia veramente.

Diretto da Emmanuel Osei-Kuffour Jr., nel cast Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa e Troy James.

The Lie

Quando la loro figlia adolescente confessa di aver ucciso impulsivamente la sua migliore amica, due genitori disperati tentano di coprire l’orribile crimine, conducendoli in una complicata rete di bugie e inganni.

Diretto da Veena Sud, nel cast Mireille Enos, Peter Sarsgaard e Joey King.

Nocturne

Nelle sale di un’accademia d’arte d’élite, una timida studentessa di musica inizia a mettere in ombra la sua sorella gemella più esperta ed estroversa quando scopre un misterioso taccuino appartenente a un compagno di classe recentemente scomparso.

Diretto da Zu Quirke, nel cast Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon e Ivan Shaw.

Evil Eye

Una storia d’amore apparentemente perfetta si trasforma in un incubo quando una madre si convince che il nuovo fidanzato di sua figlia ha un legame oscuro con il suo passato.

Basato sulla pluripremiata produzione Audible Original più venduta dello scrittore Madhuri Shekar, Evil Eye è diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani e vede nel cast Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati e Bernard White.