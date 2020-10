Trump e la moglie Melania positivi al Covid-19

Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus: anche la consigliera del Presidente Usa, Hope Hicks, era risultata positiva

Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al nuovo coronavirus: lo ha annunciato questa mattina, con un messaggio su Twitter, il presidente degli Stati Uniti. “Cominceremo la nostra quarantena e la nostra ripresa in salute subito” ha scritto Trump. “Ce la faremo insieme”. Giovedi’ Hope Hicks, una delle consigliere di Trump, era risultata positiva al Covid-19. Martedi’ e mercoledi’, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), aveva volato al fianco del presidente accompagnandolo a Cleveland dove si era tenuto il primo dibattito televisivo della campagna per le elezioni presidenziali di novembre, e poi a Duluth, in Minnesota, dove Trump aveva tenuto un comizio all’aperto.

L’attacco del Global Times

Donald Trump “ha pagato il prezzo della sua scommessa” di aver “minimizzato” i rischi della pandemia del nuovo coronavirus: parola di Hu Xijin, direttore del Global Times, quotidiano statale cinese in lingua inglese. Secondo Hu, che ha postato un messaggio su Twitter dopo l’annuncio della positività di Trump e della “first lady” Melania al Covid-19, la notizia può avere “conseguenze negative” sull’”immagine” e sulla campagna per la rielezione del presidente alle elezioni di novembre.

Il direttore del Global Times ha aggiunto che la positività di Trump “dimostra la gravità dell’evoluzione della pandemia negli Stati Uniti”. Infine, sul dibattito tv di martedì tra il presidente e lo sfidante Joe Biden: “Un caos simile al vertice della politica americana riflette la divisione e l’ansia degli Stati Uniti”.