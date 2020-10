Super Mario Bros. 35: Nintendo lancia battle royale

Trentacinque giocatori, tutti contro tutti, nel primo battle royale ufficiale a tema Super Mario. È disponibile da oggi ‘Super Mario Bros. 35’, videogame in download gratuito in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco fa parte dei festeggiamenti per i 35 anni di ‘Super Mario Bros.’ e sarà giocabile fino al 31 marzo 2021.

Modellato sul gameplay del titolo originale, ‘Super Mario Bros. 35’ impegnerà gli utenti in una battaglia online, in cui per vincere bisognerà terminare i livelli prima degli avversari. Ad ogni giocatore viene assegnata la stessa fase a tempo, ma sconfiggendo Goomba, Koopa e gli altri nemici di Mario, si potranno guadagnare secondi extra e ‘sabotare’ gli sfidanti.

Come in ogni titolo della serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche qui è importante raccogliere le monete, da utilizzare per ottenere oggetti speciali, come power-up. Per giocare a ‘Super Mario Bros. 35’ è necessario essere iscritti a Nintendo Switch Online.