Maratona Lady Oscar in arrivo su Sky Atlantic

Lady Oscar: il 4 ottobre maratona speciale su Sky Atlantic +. In onda tutti e 40 gli episodi del cartone animato in un solo giorno

Una maratona lunga un giorno dedicata all’indimenticabile eroina che ha fatto appassionare intere generazioni alle vicende, alle battaglie, agli intrighi, ai fastosi balli e agli amori della reggia di Versailles, diventando uno dei personaggi più amati di sempre. Domenica 4 ottobre la programmazione di Sky Atlantic +1 (canale 111 di Sky) sarà interamente dedicata a ‘Lady Oscar’, la serie anime diventata un vero e proprio cult. Tutti e 40 gli episodi saranno trasmessi in 24 ore, a partire dalle 6 di mattina.

Le puntate, inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già disponibili anche On Demand su Sky e in streaming su NOW TV. Nel frattempo la serie prosegue su Sky Atlantic, che fino al 4 ottobre manderà in onda 10 episodi giornalieri, dalle 6 alle 10.

Adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda nel 1972, ‘Lady Oscar’ arrivò in Italia nel 1982 e riscosse da subito un enorme successo, diventando uno dei cartoni animati più amati di sempre.

Ambientata negli anni che hanno preceduto la Rivoluzione Francese, la serie racconta la vita alla corte di Versailles e ha come protagonista Oscar François de Jarjayes, comandante della Guardia Reale, nata donna, ma cresciuta dal padre come un maschio, profondamente legata a Maria Antonietta. L’anime ruota attorno agli intrighi e alle battaglie che hanno interessato la corte di Versailles e agli avvenimenti degli ultimi anni dell’Ancient Régime.