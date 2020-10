La pediatra: microbiota sano si trasmette in gravidanza

Il rapporto fra microbiota e neonato è estremamente complesso e parte dalla gravidanza. “C’è una stretta comunicazione che parte già dalla vita intrauterina tra la mamma e il feto, un cross-talk dinamico. Questo, sottolinea quanto sia importante che la donna in età fertile possa arrivare alla gravidanza con un’ottima nutrizione e con un microbiota sano. Le conoscenze delle mamme sul microbiota sono aumentate con i social e internet, ma non devono eccedere in questo perché, a volte, il dottor Google dà informazioni non corrette o aggiornate”. Lo dichiara Maria Lorella Giannì, professore associato di Pediatria all’Università degli studi di Milano ( Unimi ), parlando del proprio intervento ‘Microbiota ed evidenze sperimentali: nutrizione del neonato’ al congresso virtuale in live streaming della SIPPS ‘Napule è…’.