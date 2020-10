Geiro racconta l’amore a distanza in “Luna”

“Luna”, l’amore ai tempi del Covid-19: il quinto singolo del cantautore casertano Geiro racconta l’amore a distanza

A 5 mesi di distanza dall’uscita di “Freddo” torna sulla scena musicale Geiro, al secolo Giuseppe De Lucia, con il singolo “Luna”, prodotto dallo studio marcianisano Hopeland Studio di Bartolomeo B-Art Giuliano e distribuito dalla milanese Top Records. La canzone mixa liriche dolci contemporanee fuse a tappeti sonori tipici della musica d’oltreoceano, creando un’atmosfera inedita per la musica italiana.

“Ma come si fa a stare insieme senza stare insieme”

A causa del Covid-19 molte coppie sono state costrette a stare lontane per mesi, sperimentando quello che è l’amore a distanza, una realtà oggi sempre più comune. Le relazioni tendono alla liquidità e spesso si affidano ad un messaggio in chat, affiancando all’amore l’impossibilità di manifestare l’umanità dei sentimenti più profondi, l’uno accanto all’altra. Nel contesto di una società che troppo spesso frappone centinaia di chilometri tra i due amanti, Geiro parla della luna come punto di connessione tra i due partner, perché da qualsiasi punto la si guardi resta immutata, facendoli sentire più vicini.

L’animazione del videoclip è stata curata dalla designer casertana Cecilia Porrino.

Una vita per la musica…

Giuseppe, di Santa Maria a Vico, nasce nel 1992 e fin da piccolo instaura un profondo rapporto con la musica. Dotato di un talento poliedrico, frequenta varie accademie private per specializzarsi nello studio di pianoforte, chitarra, batteria e canto. Proprio quest’ultima disciplina lo porterà poi ad avvicinarsi al mondo della composizione di musica e testi. Partecipa così a vari concorsi nazionali e locali, classificandosi spesso nelle prime posizioni come a “Vota la voce Caserta 2018” (giuria presieduta da Enzo Campagnoli), al “Festival della canzone di Rimini” e al “Kontrofestival”. Nel corso degli anni presta la propria voce a vari eventi e manifestazioni cittadine, dimostrandosi molto umile e carismatico. Attualmente studia presso il conservatorio Nicola Sala di Benevento, per inseguire i propri sogni.

Social, contatti e discografia sono disponibili sul sito geiro.me