Antibiotici ai bimbi: aumenta il rischio appendicite

L’uso di antibiotici durante l’infanzia può essere associato, in maniera dose-dipendente, a un aumento del rischio di appendicite

Secondo i risultati di uno studio, pubblicato su Alimentary Pharmacology and Therapeutics, l’uso di antibiotici durante l’infanzia potrebbe essere associato, in maniera dose-dipendente, a un aumento del rischio di appendicite.

L’appendicite è una malattia comune e di cui ancora non si conoscono le cause specifiche di malattia, ma un microbiota aberrante è stato identificato come potenziale fattore di rischio.

“Fattori genetici e ambientali così come alterazioni patologiche del microbiota nell’appendice sono stati identificati come potenziali fattori di rischio”, hanno scritto Jacob Antonsen, del centro malattie digestive dell’ospedale Bispebjerg in Danimarca, e colleghi.

“Diversi studi hanno dimostrato una composizione alterata del microbiota in campioni di appendicite, ma non è chiaro se i cambiamenti microbici siano un fattore scatenante o una conseguenza”.

I ricercatori hanno condotto uno studio di coorte dal 1995 al 2014 comprendente 1.385.707 bambini che hanno ricevuto 7.406.397 prescrizioni di antibiotici.

L’esito principale dello studio era l’appendicite che richiedeva un’appendicectomia in base all’uso precedente di antibiotici. L’appendicite e l’appendicectomia sono state identificate dalle cartelle cliniche nazionali e l’esposizione agli antibiotici è stata identificata dal registro nazionale delle prescrizioni.

I rapporti di frequenza (RR) con intervalli di confidenza al 95% sono stati stimati da modelli di Poisson e di regressione logistica.

Nella coorte di studio, c’erano 11.861 casi di appendicite. I bambini che hanno ricevuto almeno un ciclo di antibiotici erano a maggior rischio di sviluppare appendicite rispetto ai bambini che non erano stati esposti agli antibiotici (RR aggiustato=1,72; IC 95%, 1,61-1,85).

Il rapporto di rischio è aumentato di 1,04 per ciclo di antibiotici. I bambini esposti ad antibiotici nei primi 6 mesi di vita (RR=1,46; 95% CI, 1,36-1,56) e i bambini esposti ad antibiotici ad ampio spettro (RR=1,33; 95% CI, 1,27-1,39) avevano un rischio più elevato di appendicite.

Tuttavia, l’associazione è scomparsa dopo che i ricercatori si sono adeguati al numero di cicli di antibiotici.

“Questo studio di coorte a livello nazionale mostra una relazione dose-risposta tra l’esposizione agli antibiotici e lo sviluppo di appendicite nell’infanzia e nell’adolescenza”, hanno scritto Antonsen e colleghi.

“Ulteriori ricerche dovranno chiarire se gli antibiotici sono coinvolti in modo causale nello sviluppo di appendicite o se alcuni bambini sono più inclini ad acquisire infezioni batteriche, inclusa l’appendicite, e quindi hanno un’elevata esposizione agli antibiotici.

Riferimenti

Antonsen J. et al., Antibiotics during childhood and development of appendicitis-a nationwide cohort study Aliment Pharmacol Ther 2020 Sep 15. doi: 10.1111/apt.16084. Online ahead of print. leggi