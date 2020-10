Joseph Martone: al via il tour italo-francese, 12 date

“Honey birds” il debut album solista del cantautore italo americano Joseph Martone è stato pubblicato in pieno lockdown. Nonostante le difficoltà dettate dal momento il lavoro, prodotto da Taylor Kirk dei Timber Timbre, si è fatto notare dalla critica e dal pubblico ottenendo ottimi consensi. Accantonati i The Travelling Souls, la sua storica band, Joseph Martone riprende le sue attività live e lo fa con una tournée che toccherà l’Italia e la Francia.

L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato Vinile e CD, è stato pubblicato per la FreakHouse records ed ha ricevuto ottimi consensi soprattutto in terra francese tanto che la rivista Rolling Stone Francia supporta i concerti.

Questo il calendario del tour:

02 Ottobre Lizard club, Caserta (It)

03 Ottobre Primo, Chieti (It)

04 Ottobre Officina Osirisica, Teramo (It)

09 Ottobre Terni (It)

10 Ottobre Raindogs, Savona (It)

11 Ottobre Milano, TBA

12 Ottobre La Piola, Borgiallo (To) (It)

13 ottobre – Filo di Zinco, Barberaz (Fr)



15 ottobre Espace Culturel Philippe Torreton, Cléon (Fr)

16 ottobre Théâtre des Arcades, Buc (Fr)

18 ottobre La Boîte à Musiques, Wattrelos (Fr)

19 ottobre La Dame de Canton, Parigi (Fr)



Guarda il video per “The Deal”: https://www.youtube.com/watch?v=DpEEBjVAU9c

Guarda il video per “Trust” https://youtu.be/-RSNkP7NaLE



Ascoltalo e compralo da qui:

https://songwhip.com/album/joseph-martone/honey-birds

https://josephmartone.bandcamp.com/releases

https://freakhouserecords.bandcamp.com/album/honey-birds