Unico Anx pubblica il singolo “Ma che teng a vere”: il brano fuori per Carioca Records e distribuito da Artist First

rilasciato in tutti gli store digitali (e in Radio) “MA CHE TENG A VERE” il secondo singolo del rapper napoletano UNICO ANX, uscito per Carioca Records e distribuito da Artist First. Il super potere più grande al mondo è quello di credere sempre in se stessi, nonostante tutto, nonostante le critiche, l’indignazione, la cattiveria, il razzismo, le differenze culturali e sociali. Essere giudicati perché si esce fuori dai parametri definiti “normali”. La normalità esiste? Chi siamo noi per definire cos’è “la normalità”?

Unico è cresciuto tra chiacchiere e pettegolezzi ma con grandi sogni che lo accompagnavano, lasciando la sua città e quello che chiamava “casa”. Forse non si è liberi e non lo saremo mai. E a tutto ciò c’è solo una risposta “MA CHE TENG A VERE”.

Il singolo di Unico Anx è stato prodotto e arrangiato da KELLY KENZO & SANTINO con il supporto di EMANUELE GAITO; La Supervisione artistica è di LEONARDO CURIALE mentre si è occupato del Mastering GIANNI BINI presso gli HOG STUDIOS di VIAREGGIO.