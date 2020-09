Noorè debutta con il singolo “Resta con me”

“Resta con me” è il singolo d’esordio di Noorè, nome d’arte di Eleonora Porciatti: online anche il video con la partecipazione di Matteo Alessandroni

In radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “RESTA CON ME” (Star- M), il singolo d’esordio di NOORÈ, scritto a due mani con Alex Lazzarin.

«Ho scelto di interpretare questo brano perché mi rappresenta e descrive una situazione di un vivere sereno e senza pensieri. – commenta Noorè – Dopo un periodo molto delicato in cui siamo stati coinvolti emotivamente e fisicamente ho deciso di scrivere, insieme ad Alex Lazzarin, questo testo dalle note fresche e coinvolgenti, descrivendo una storia d’amore estiva vissuta pienamente, senza pensieri. – continua -. Nonostante la fine della relazione, capisco che la vita trova sempre un modo per sorprenderti, ti regala svariate emozioni ed esperienze da assaporare perciò mai essere tristi! Cerco di trarre il bello ed il positivo anche da ciò che può essere doloroso, chissá.. magari tornare ad innamorarsi di nuovo!».

Il video di “RESTA CON ME”, scritto e ideato da Giovanni Mencarelli e Andrea Dainelli, per la regia di Simone Meacci (Video Auge), vede la straordinaria partecipazione di MATTEO ALESSANDRONI, uno dei Super Boys del Grande Fratello Vip 2020.

«Ho scelto di coinvolgere Matteo Alessandroni nelle riprese del mio videoclip perché è il mio stereotipo di ragazzo muscoloso, bello e attento all’alimentazione»,afferma la cantautrice.

Il videoclip ruota su due emozioni contrastanti: l’innamoramento esplosivo in una divertente e soleggiata estate di mare, e il mal d’amore per la brusca interruzione della storia d’amore. Questa dicotomia è ben visibile nella clip grazie ai continui flashback che riportano ad alcuni dei momenti più divertenti della storia d’amore estiva (giro sulla ruota panoramica, passeggiata in spiaggia, beach volley, tuffi dal gommone, falò sulla spiaggia ecc..), ricordi che si scontrano con l’attuale stato di “abbandono” della protagonista e la sua richiesta disperata di continuare la storia. Un flirt che la protagonista sperava si trasformasse, dunque, in qualcosa di più duraturo ma alla fine viene abbandonata ogni speranza cancellando le ultime “Instagram stories” e lanciando in acqua lo smartphone.

Eleonora Porciatti, in arte Noorè (Firenze, 11 Maggio 1995), è una cantautrice italiana.

Si avvicina al mondo della musica sin da piccola grazie al padre musicista che le ha fatto conoscere i grandi artisti appartenenti al territorio italiano come De Gregori, Baglioni, Ramazzotti e molti altri.

Nel corso della sua vita, ha avuto modo di avvicinarsi a molte culture musicali per i numerosi viaggi intrapresi negli Stati Uniti. Conosce così il genere R&B a Los Angeles e San Diego, il jazz a New Orleans e il Blues a Chicago. Grazie all’influenza musicale assorbita in questi lunghi viaggi si dedica inizialmente alla scrittura di testi musicali in lingua spagnola ed inglese, successivamente al rientro in Italia, decide di partecipare a numerosi concorsi canori. Grazie a queste esibizioni ha avuto modo di conoscere l’attuale team con il quale è stato inciso “Resta con Me”. Il testo è stato scritto a due mani con Alex Lazzarin. Il singolo d’esordio sarà pubblicato il 15 settembre 2020 insieme al videoclip ufficiale.

