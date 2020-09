Atena Startup Battle sarà in diretta streaming

Atena Startup Battle il 1° ottobre a Milano: la fase finale della più grande sfida tra startup provenienti da tutta Italia sarà in diretta streaming

Da 570 a 20 e da 20 a 1. E’ giunta alla fase finale la prima edizione di “ATENA STARTUP BATTLE”, la competizione tra le startup più innovative provenienti da tutta Italia che si svolgerà giovedì 1 ottobre dalle 9 alle 18 al Talent Garden Calabiana di Milano (via Arcivescovo Calabiana, 6) e in diretta streaming per un appuntamento digitale senza precedenti.

A selezionare la migliore idea imprenditoriale in Italia tra le 20 startup finaliste sarà una giuria composta da professionisti del settore, Davide Maestri, Direttore Generale di TMP Group, Licia Garotti, partner dello Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Matteo Masserdotti, CEO di Two Hundred e Lorenzo Maternini, vicepresidente di Talent Garden, ed esperti nel campo dell’innovazione, tra cui: Amazon Web Services, Digital Magics, Google For Startups, The FabLab. Dopo le presentazioni dei progetti, alla startup vincitrice sarà aggiudicato un premio pari a 50.000 euro in servizi di consulenza in ambito legale, di comunicazione e networking digitale e di investimenti in equity crowdfunding. Factory Academia darà un premio speciale alla migliore startup del mondo travel per inserirla nel percorso di accelerazione ed essere scelta infine per “Smart & Start”, il programma di Invitalia che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative finanziando con il 30% a fondo perduto progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni.

Patrocinato dalla Commissione Europea, con la partecipazione di Redbull grazie al suo programma Basement e del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino, l’evento, ideato e promosso da TMP Group, agenzia specializzata in comunicazione innovazione digitale, si svolgerà nel pieno rispetto delle ordinanze e dei decreti governativi anti contagio da Covid-19 e potrà essere seguito dal pubblico in live streaming sul sito web ufficiale e sui canali social.

Per andare incontro alle esigenze delle nuove realtà imprenditoriali in un periodo alquanto critico per il loro sviluppo e inserimento nel mercato, la partecipazione all’evento è stata resa completamente gratuita. Inoltre, durante la giornata, le startup potranno partecipare ad alcuni panel e workshop di approfondimento sulle dinamiche specifiche del loro ecosistema e in particolare sullo sviluppo di un business: un momento di formazione e condivisione di idee e un’opportunità per mettersi in contatto diretto con potenziali investitori.

Per maggiori informazioni: atenastartupbattle.it e www.tmpgroup.it.