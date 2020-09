This is Elodie: al tour si aggiunge la data di Milano

This is Elodie, il mini tour della cantante romana, è rinviato al 2021: ecco le nuove date, si aggiunge quella di Milano del 15 aprile

È rinviato al 2021 il mini tour di Elodie, This is Elodie. L’artista romana era attesa a Milano e Roma il 30 settembre e 3 ottobre di quest’anno. I due live sono ora riprogrammati rispettivamente al 14 aprile 2021, in Santeria Toscana 31 (sold out), e al 17 aprile 2021, al Teatro Centrale.

In occasione del raggiungimento del sold out per la data di Milano, viene annunciato un secondo appuntamento nel capoluogo lombardo, sempre in Santeria Toscana 31, giovedì 15 aprile 2021.

I biglietti

I biglietti precedentemente acquistati, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), rimangono validi. Quelli per il nuovo concerto sono disponibili su ticketone.it e anche in tutte le rivendite autorizzate TicketOne.