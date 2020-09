Nintendo conferma per il 2022 il film di Super Mario

Nintendo ha ufficializzato la data di uscita del film di animazione dedicato a Super Mario: la pellicola sarà pronta per il 2022

Era stato annunciato nel 2018 e adesso arriva la conferma: Nintendo ha ufficializzato la data di uscita del film di animazione dedicato a Super Mario. Prodotta in collaborazione con Illumination Entertainment, la casa di produzione cinematografica che ha dato vita ai Minions, la pellicola sarà pronta per il 2022. Nel progetto è coinvolto anche il ‘papà’ di Super Mario, Shigeru Miyamoto, in veste di co-produttore.

Nel frattempo, proseguono i festeggiamenti per i 35 anni di ‘Super Mario Bros.’, il popolare videogioco uscito in Giappone nel 1985 per la console Nintendo Entertainment System (NES). Proprio da oggi è disponibile in edizione limitata per Nintendo Swith ‘Super Mario 3D All-Stars’, una raccolta di tre vecchi giochi della saga dell’idraulico baffuto.

La collezione comprende Super Mario 64 (sviluppato nel 1996 per Nintendo 64), Mario Sunshine (sviluppato nel 2002 per GameCube) e Super Mario Galaxy (sviluppato nel 2007 per Wii). Tutti i titoli sono ottimizzati per Nintendo Switch e includeranno alcuni contenuti extra.

Il titolo in versione fisica, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile fino a esaurimento scorte. La variante digitale, invece,potrà essere acquistata fino al 31 marzo 2021, giorno in cui si concluderanno i festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario Bros.