Ensi online con Specialist prodotto da Gemitaiz

Ensi torna su tutte le piattaforme con “Specialist”, il suo nuovo singolo interamente prodotto da Gemitaiz e fuori per Believe. Qui il rapper di “Veleno 7” si mostra come conoscitore della musica a 360 gradi e in una veste inedita.

Su un beat definito, così, Ensi incastra rime schiette e affilate. L’artista, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), e racconta con estrema lucidità un’istantanea della realtà musicale attuale.