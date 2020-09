La Dolce Vita dell’Opera e lirica in scena a Roma

La Dolce Vita, spettacolo prodotto da Opera e Lirica Srls, andrà in scena a partire dal 6 ottobre a Roma. Il concerto sarà gratuito per bambini, medici e infermieri

Torna in scena lo spettacolo più emozionante prodotto dall’agenzia di eventi romana Opera e Lirica Srls. Dal 6 ottobre per 8 repliche le colonne sonore del grande cinema saranno protagoniste dell’autunno musicale nella capitale. Ad ospitare lo spettacolo sarà la Chiesa Anglicana di via Nazionale 16 San Paolo entro le Mura, già nota per accogliere eventi musicali, spettacoli e mostre d’arte.

Il soprano Aleksandra Buczek e il tenore Emil Alekperov, saranno accompagnati dagli artisti di Opera e Lirica diretti dal primo violino Elvin Dhimitri, con la direzione artistica di Giusi Cuccaro. Musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani ci faranno riviere i film che hanno fatto la storia del cinema, da “C’era una volta in America” a “La vita è bella”, da “Il Padrino” a “Romeo e Giulietta”, sarà una serata all’insegna delle emozioni.

Per tutti gli spettacoli di Opera e Lirica, l’agenzia ha scelto di offrire varie opportunità di assistere allo spettacolo gratuitamente o di avere accesso a sconti eccezionali: i biglietti a partire da 15 euro saranno scontanti di 5 euro per studenti, under 18 e over 65; biglietti, invece, gratis per bambini under 7, medici e infermieri. Questo è il ringraziamento degli artisti dell’agenzia romana a tutto il personale sanitario che ha dovuto affrontare un anno di lavoro e impegno straordinari.