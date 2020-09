Collezione record di Funko Pop! vale il Guinness dei primati

Nell’estate del 2017 Paul Scardino, assistente sociale ospedaliero della Virginia, ha ricevuto in regalo due statuette in vinile, quelle di Occhio di Falco e Spider-Man del film ‘Captain America: Civil War’. Da quel momento ha deciso di acquistare ogni ‘Funko Pop!’ disponibile relativo ai fumetti Marvel e DC, per poi ampliare la raccolta a quelli raffiguranti personaggi di film, televisione e animazione.

Con il tempo la sua collezione si è espansa notevolmente, raggiungendo le 5.306 figurine diverse che gli sono valse il Guinness dei primati.

Paul ha trovato il modo per tenere traccia dei suoi numerosi ‘Funko Pop!’: la maggior parte è ordinata sugli scaffali, i restanti sono impilati nelle loro confezioni originali.

La raccolta di Paul, che intanto è cresciuta ancora come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è anche riportata sulle pagine dell’edizione 2021 del libro Guinness World Records, già disponibile nei negozi e negli store online.