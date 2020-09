Amazon Prime Day torna in Italia il 13 e 14 ottobre

Amazon annuncia il ritorno in Italia del Prime Day il 13 e 14 ottobre: offerte esclusive tra giochi, tv, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina

Oltre un milione di offerte, sconti e promozioni esclusive. Amazon annuncia il ritorno del ‘Prime Day’, evento annuale di acquisti online dedicato ai clienti Prime. Una quarantotto ore di shopping a prezzi vantaggiosi, che inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre.

Già a partire da oggi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), gli iscritti Prime avranno l’opportunità di acquistare prodotti scontati nelle categorie giochi, tv, elettronica, moda, bellezza, casa e cucina, dispositivi Amazon. Chi non è ancora cliente Amazon Prime può iscriversi, o iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni, alla pagina www.amazon.it/primeday.

Quest’anno Amazon investirà a livello globale più di 85 milioni di euro in nuove attività promozionali per aiutare le piccole e medie imprese, in difficoltà per l’emergenza covid-19, ad aumentare le vendite e raggiungere nuovi clienti. In quest’ottica, il colosso dell’e-commerce ha lanciato un’ulteriore offerta: da oggi fino al 12 ottobre, i clienti Prime che spendono almeno 10 euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno un buono promozionale di 10 euro da utilizzare durante il ‘Prime Day’.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.amazon.it/pmi.