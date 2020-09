The Mandalorian 2 in streaming dal 30 ottobre

The Mandalorian 2: rilasciati trailer e poster della seconda stagione. I nuovi episodi arrivano in streaming il 30 ottobre su Disney+

Dopo il successo della prima stagione di ‘The Mandalorian’, venerdì 30 ottobre su Disney+ arriva l’atteso secondo capitolo della serie live-action targata Lucasfilm.

Il Mandaloriano, interpretato da Pedro Pascal, e il Bambino, chiamato dai fan Baby Yoda, continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa, dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Oltre a Pascal, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) nel cast figurano Gina Carano, Giancarlo Esposito e Carl Weathers. Quest’ultimo non è tornato nell’universo di ‘Star Wars’ solo per interpretare Lando Calrissian, ma anche per dirigere uno degli episodi della serie di Jon Favreau, che ha condiviso la macchina da presa anche con Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Peyton Reed e Robert Rodriguez. Inoltre lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo.