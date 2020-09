Porsche Sports Cup Suisse: show di Fenici al Mugello

Fenici domina anche al Mugello nella Porsche Sports Cup Suisse: il pilota laziale è sempre più leader della GT4 Cup

Doppia pole position, doppia vittoria e doppio giro più veloce nella GT4 Cup al Mugello Circuit per Francesco Maria Fenici nelle due gare del quarto round della Porsche Sports Cup Suisse disputato nel weekend. Un vero e proprio show quello vissuto sul circuito toscano dal pilota romano al volante della Porsche 718 Cayman GT4 dei Centri Porsche Ticino preparata dal team Amag First Rennsport. I risultati ottenuti in quello che era il penultimo appuntamento stagionale del monomarca basato in Svizzera proiettano il 30enne driver testimonial di “Autosprint” e “Auto” sempre più al vertice della classifica. Anche al Mugello seguito da Max Busnelli nel ruolo di coach driver, ora in stagione Fenici vanta 7 vittorie e un secondo posto. I due successi colti in Toscana nella gara sprint e nella 100 Miglia endurance sono iniziati con la pole position e sono stati impreziositi dal giro più veloce, ma sono arrivati in maniera del tutto opposta. Nella “sprint” l’alfiere della scuderia FF Motorsport ha dominato la corsa prendendo subito il comando, mantenuto fino al traguardo dopo aver gestito al meglio anche un periodo di safety car. Nella 100 Miglia, invece, dove la griglia con 50 auto al via ammette tutte le categorie (GT3 comprese), nei primi giri il driver laziale era precipitato dal primo al sesto posto di categoria dopo aver azzardato pneumatici slick in condizioni ancora da bagnato, inaugurando poi una spettacolare rimonta che a suon di sorpassi lo ha riportato in testa fino alla bandiera a scacchi.

Fenici sintetizza così il weekend più intenso della stagione: “Il team ha svolto un lavoro perfetto in un fine settimana delicato e insidioso per gli equilibri in campionato, oltre che disturbato dalla pioggia nelle libere e nella 100 Miglia. Abbiamo conquistato due successi determinanti e ora possiamo guardare al round decisivo di Misano con maggior fiducia e senza rimpianti. La classifica ci sorride e al Mugello abbiamo anche fatto la prima esperienza in condizioni da bagnato. Sull’asciutto nelle qualifiche ho trovato un crono notevole per una GT4… la mia Porsche volava! Nella gara sprint, sempre con pista asciutta, avevo un ottimo ritmo e ho gestito tutto bene, mentre la 100 Miglia è stata pazzesca! Nei primi giri mi sono preso dei rischi con le slick, poi a mano a mano che la pista si asciugava ho iniziato a recuperare. Non so neppure io quanti sorpassi abbia fatto! Davvero un’impresa che alla fine ha pagato, anche se è stata durissima a livello di stress psicologico. Un weekend nel quale ho maturato tanta esperienza”.

Calendario Porsche Sports Cup Suisse: 11 luglio Hockenheim; 8 agosto Le Castellet; 23 agosto Imola; 26 settembre Mugello; 17 ottobre Misano.