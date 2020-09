Mario Lancisi racconta la scuola di Don Milani

Mario Lancisi in libreria con “La scuola di Don Lorenzo Milani. Una lezione per i genitori, gli insegnanti e gli studenti”

Il fine ultimo di ogni scuola? Tirar su dei figlioli più grandi di lei, così grandi che la possano deridere. Solo allora la vita di quella scuola o di quel maestro ha raggiunto il suo compimento e nel mondo c’è progresso”. È il passo di una lettera di don Lorenzo Milani a Michele Gesualdi, ripresa dal giornalista e scrittore Mario Lancisi nel libro La scuola di Don Lorenzo Milani. Una lezione per i genitori, gli insegnanti e gli studenti (Polistampa, 1997 – Sarnus, 2017). Prosegue il priore di Barbiana: “La scuola deve tendere tutta nell’attesa di quel giorno glorioso in cui lo scolaro migliore le dice: ‘Povera vecchia non ti intendi più di nulla!’ e la scuola risponde con la rinuncia a conoscere i segreti del suo figliolo, felice soltanto che il suo figliolo sia vivo e ribelle”. Polistampa intende riproporre questa lettera e il libro di Lancisi come augurio per il ritorno a scuola dopo il doloroso periodo della pandemia e del lockdown.