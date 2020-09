Federica Carta e Random insieme in “Morositas”

Federica Carta e Random fanno coppia per “Morositas”: il brano racconta l’amaro che una storia travagliata lascia inesorabilmente in bocca

Federica Carta trasforma la rabbia e la delusione per una storia d’amore finita in un brano ritmato che alterna sonorità Anni 50 al rap, grazie alla collaborazione con Random. I due cantanti lanciano “Morositas”.

Il brano, già disponibile in presave, racconta l’amaro che una storia travagliata lascia inesorabilmente in bocca e di quelle notti passate a mangiare caramelle, unica nota dolce che scalda il cuore ma che non basta mai a lasciarsi definitivamente le delusioni alle spalle.

Tornano a bussare alla porta dei ricordi di Federica gli attriti di una storia d’amore finita, fatta di continui tira e molla e ferite ancora aperte. Solo all’alba, dopo un’intera notte passata a sfogarsi e a riflettere, l’ultima Morosita sembra darle la forza di reagire.

“Morositas”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è prodotta da Katoo (Francesco Catitti), con cui l’artista ha già collaborato nei precedenti singoli “Easy” e “Bullshit”.