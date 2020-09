AndràTuttoBene: il primo testo teatrale per bimbi

Nelle librerie #AndràTuttoBene, il primo testo teatrale dedicato ai bimbi sul lockdown: con il testo si potrà recitare interpretando con allegria l’attualità

In coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico, esce in libreria “#AndràTuttoBene”, atto unico di Maria Teresa Maddalena. Il volume contiene la prefazione del dirigente scolastico Leon Zingales e l’illustrazione di copertina di Roberto Vetrano; pubblicato da Edizioni Ex Libris.

Un testo pensato per i più piccoli a cui si darà l’opportunità di recitare interpretando con allegria l’attualità. #AndràTuttoBene è il risultato di un progetto teatrale, scritto e pensato dall’autrice, dottoressa in Filosofia contemporanea, per bambini e ragazzi, per dar loro una chiave di lettura nuova riguardo una realtà in cui sono stati violentemente catapultati. Da dove ripartire? È questa la domanda che accompagna l’avventura di Lilla, una giovane e coraggiosa fanciulla che cerca incessantemente un appiglio per ritrovare la propria strada e, quindi, per ritrovare se stessa. Lilla è simbolo di forza e di fragilità, di coraggio e di timidezza, di smarrimento e di rinascita, in un mondo frenetico che inaspettatamente si ferma, muto e silenzioso. Il testo è un atto unico rappresentabile sia nei teatri scolastici che su palcoscenici più ampi.

Il libro è inserito nella collana “Il palco”, che la casa editrice dedica ai salotti culturali, alla musica e al teatro.