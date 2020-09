Lasmiditan efficace per gli attacchi di emicrania

Attacchi di emicrania: dallo studio CENTURION dati positivi di fase III del farmaco sperimentale lasmiditan di Eli Lilly

Eli Lilly ha annunciato i risultati positivi dello studio CENTURION, un trial di fase III che ha esaminato efficacia e sicurezza del farmaco sperimentale lasmiditan per gli attacchi di emicrania. Il farmaco ha dimostrato superiorità rispetto al placebo in tutti gli endpoint, compresa la percentuale di soggetti che hanno riportato la libertà dal dolore dopo un’ora dalla somministrazione del farmaco per il loro primo attacco di emicrania.

Lasmiditan è un agonista dei recettori 5-HT1F, che presentano sia a livello centrale che periferico. La molecola riduce il rilascio di neuropeptidi e influenza le vie del dolore senza causare vasocostrizione. Il farmaco è il primo “ditan”, una nuova categoria di agenti per il trattamento dell’emicrania. Il farmaco è già stato approvato dalla Fda.

“Per i 30 milioni di adulti negli Stati Uniti che vivono con attacchi di emicrania, questa debilitante malattia neurologica spesso disturba le attività quotidiane e li mette in disparte nei momenti che contano”, ha detto Mark Mintun, vice presidente per le aree dolore e neurodegenerazione, Eli Lilly and Company. Siamo lieti che lasmiditan abbia centrato tutti e 18 gli endpoint pazienti-centrici”. Queste nuove conferme cliniche sull’efficacia del farmaco dovrebbero consentire agli operatori sanitari di avere conversazioni più significative con le persone con emicrania che cercano la libertà dai loro attacchi dolorosi”.

Lo studio CENTURION è stato progettato per testare la sicurezza e l’efficacia di lasmiditan, insieme alla coerenza di risposta, nel trattamento acuto dell’emicrania negli adulti. Un totale di 1.471 persone con emicrania sono state randomizzate nello studio e hanno ricevuto almeno una dose di lasmiditan a 200 mg, lasmiditan a 100 mg o un placebo. La libertà dal dolore è stata definita come una riduzione del dolore dal basale.

Lo studio ha dimostrato che le persone che ricevevano lasmiditan a 200mg avevano una probabilità 4,6 volte maggiore di raggiungere la libertà dal dolore a due ore rispetto a quelle che ricevevano un placebo, con un guadagno terapeutico di circa il 21%. Coloro che hanno ricevuto 100mg di lasmiditan avevano una probabilità 3,8 volte maggiore di raggiungere la libertà dal dolore in due ore rispetto a quelli con un placebo, con un guadagno terapeutico di circa il 17%.

“Gli attacchi di emicrania colpiscono i pazienti in modi diversi, quindi è importante che i pazienti abbiano delle opzioni per aiutare a raggiungere i loro obiettivi terapeutici individuali”, ha detto il ricercatore dello studio e coautore Uwe Reuter, professore di neurologia alla Charite University Hospital di Berlino, Berlino, Germania. “Sono incoraggiato da questo studio, in cui abbiamo visto che Reyvow ha aiutato i pazienti ad essere liberi dal dolore già in 60 minuti e fino a 48 ore”.