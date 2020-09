Fibromialgia: flessibilità lavorativa fondamentale per i pazienti

La flessibilità è essenziale per mantenere i pazienti affetti da fibromialgia funzionali e produttivi secondo l’Israel Medical Association Journal

La valutazione delle disabilità nei pazienti con fibromialgia e le complesse interrelazioni tra i pazienti, i loro luoghi di lavoro e la comunità medica per quanto riguarda la conservazione della produttività sono un argomento alquanto complesso. La flessibilità è essenziale per mantenere i pazienti funzionali e produttivi. La perdita di posti di lavoro è costosa sia per la società che per i pazienti e sono necessarie misure comuni per prevenire la disoccupazione.

E’ quanto evidenzia una revisione della letteratura pubblica su Israel Medical Association Journal.

Il problema principale della valutazione della disabilità lavorativa nei pazienti con fibromialgia è la difficoltà di diagnosticare questa sindrome. La diagnosi rimane puramente clinica e basata su input soggettivi di dati raccolti dai pazienti.

La valutazione clinica, l’esame fisico o qualsiasi test di laboratorio non possono convalidare la diagnosi in quanto il grado di disabilità non può essere misurato oggettivamente e pertanto le valutazioni di disabilità si basano sulla comprensione da parte del medico della vita del paziente, di ciò che fa, della resilienza e delle risorse.

Alla disabilità partecipano tante componenti: fattori psicologici come tratti della personalità, depressione e ansia concomitanti, senso di catastrofismo, ma anche l’isolamento sociale e le difficoltà finanziarie.

Caratteristiche fibromialgiche classiche come perdita di capacità fisica e affaticamento, ridotta concentrazione e memoria portano a conflitti con i datori di lavoro e i colleghi e rendono il posto di lavoro difficile e inospitale.

La riluttanza a comprendere e simpatizzare con i sintomi della fibromialgia combinata con la mancanza di misure oggettive sono le ragioni principali per rifiutare le richieste dei pazienti con fibromialgia.

Sulla base degli studi esaminati in questa revisione, è chiaro che i pazienti con fibromialgia che riescono a mantenere il lavoro per un tempo più lungo hanno anche una prognosi migliore. Tuttavia, solo i pazienti i cui sintomi non sono particolarmente debilitanti possono continuare a lavorare con una produttività ragionevole.

Gli eventi della vita stressanti e negativi sembrano precedere l’inizio del dolore molti anni prima poiché solo il 4% dei pazienti, in uno studio canadese, ha identificato un evento traumatico nello stesso anno in cui sono apparsi i sintomi della fibromialgia.

Analisi delle cartelle cliniche di un’organizzazione di manutenzione sanitaria in Israele ha scoperto che il tempo dall’insorgenza dei sintomi della fibromialgia fino alla conferma della diagnosi da parte di un reumatologo è di 5 anni.

Questo ovviamente complica la situazione di disagio e di malessere sul luogo di lavoro che non sarà completamente capito ed accettato dai datori di lavoro e dai colleghi fino alla conferma diagnostica.

Altro punto sottolineato nella review è la necessità di un approccio terapeutico che affronti le esigenze interdisciplinari dei pazienti con fibromialgia e che migliorerà le condizioni e i risultati e potrebbe prevenire la perdita del lavoro.

I pazienti devono essere incoraggiati a continuare a lavorare e i posti di lavoro dovrebbero essere organizzati in maniera da soddisfare di chi ha queste problematiche.

Gli autori concludono che probabilmente il miglior approccio è quello olistico per mantenere i pazienti con fibromialgia come cittadini attivi e produttivi.

