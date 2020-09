Dolore da osteoartrosi: scoperto come cambia

Dolore da osteoartrosi: meccanismi cerebrali spiegano le differenti manifestazioni secondo uno studio pubblicato su Arthritis Care and Research

Le persone con maggiore sensibilizzazione al dolore hanno maggiori probabilità di soffrire di dolore costante e imprevedibile, piuttosto che solo di dolore intermittente. Uno studio, pubblicato su Arthritis Care and Research, ha identificato per la prima volta un potenziale meccanismo sottostante nel sistema nervoso responsabile del motivo per cui le persone con artrosi del ginocchio sperimentano diversi modelli di dolore.

L’osteoartrosi è la forma più comune di artrite in tutto il mondo e colpisce più di 300 milioni di persone. Provoca dolore sostanziale, limitazioni funzionali e disabilità nei pazienti.

L’esperienza del dolore nei pazienti con artrosi del ginocchio cambia nel tempo. Le persone inizialmente sperimentano principalmente dolore correlato al carico, come ad esempio fare jogging e salire le scale. Nel tempo, il dolore diventa più persistente e può divampare in modo imprevedibile.

Per capire meglio perché si verifica questo cambiamento nell’esperienza del dolore, i ricercatori della scuola di medicina della Boston University (BUSM) e della sanità pubblica hanno esaminato i dati del Multicenter Osteoarthritis Study sull’esperienza del dolore di 2.794 anziani con o a rischio di artrosi del ginocchio.

Lo studio Multicenter Osteoarthritis (OA) è una coorte longitudinale di anziani con o a rischio di OA del ginocchio. Sono stati valutati i meccanismi di dolore ascendente (APM) periferico e centrale utilizzando test sensoriali quantitativi (QST); le soglie del dolore pressorio (PPT) sono state analizzate utilizzando un algometro di pressione portatile (ginocchio/periferico e polso/centrale), sommatoria temporale (TS) utilizzando sonde ponderate (polso/centrale).

La modulazione discendente è stata valutata mediante la modulazione condizionata del dolore (CPM) utilizzando PPT e un test di ischemia dell’avambraccio.

I modelli di dolore sono stati caratterizzati in base alle risposte al questionario ICOAP (Intermittent and Constant OA Pain): 1) nessun dolore intermittente o costante; 2) solo dolore intermittente; 3) solo dolore costante; e 4) combinato dolore costante e intermittente. È stato anche valutata la frequenza del dolore imprevedibile e l’associazione delle misure QST rispetto ai modelli di dolore utilizzando modelli di regressione con equazioni di stima generalizzate.

In totale hanno partecipato allo studio 2794 pazienti (età media 63,9 anni, BMI 29,5 kg/m2, 57% donne).

Gli autori hanno scoperto che le persone con una maggiore sensibilizzazione al dolore avevano maggiori probabilità di soffrire di dolore costante e imprevedibile, piuttosto che solo di dolore intermittente.

I vari pattern di dolore al ginocchio sembrano essere correlati sia ai meccanismi di dolore ascendente che a quelli modulatori discendenti. Questi risultati evidenziano la necessità di un approccio più ampio alla comprensione dei meccanismi del dolore in base alla progressione sintomatica della malattia.

Questo studio ha identificato per la prima volta un potenziale meccanismo sottostante nel sistema nervoso responsabile del motivo per cui le persone con artrosi del ginocchio sperimentano diversi modelli di dolore.

“I nostri risultati supportano la rilevanza clinica dei meccanismi neurobiologici che influenzano l’esperienza del dolore nell’osteoartrosi del ginocchio, inclusa la gravità del dolore, dolore intermittente o costante e dolore prevedibile/imprevedibile”, ha precisato l’autore senior Tuhina Neogi, professore di medicina ed epidemiologia alla Boston University School of Medicine.

Comprendendo i diversi meccanismi che contribuiscono all’esperienza dolorosa dell’osteoartrosi del ginocchio, gli operatori sanitari potrebbero iniziare a personalizzare la gestione del dolore per ciascun paziente. Ad esempio, se un paziente ha una sensibilizzazione al dolore, possono essere utili terapie che possono alterare quelle vie di segnalazione del sistema nervoso. Ciò migliorerebbe l’attuale approccio “taglia unica”, in cui ogni paziente inizia con lo stesso trattamento e poi passa a qualcos’altro se il primo approccio non ha funzionato.

“Comprendendo questi meccanismi, determinando modi per identificare quei meccanismi nella clinica e sviluppando trattamenti per mirare a questi meccanismi, possiamo fornire migliori opzioni di gestione a milioni di persone con osteoartrite in tutto il mondo “, ha concluso il dottor Neogi.

