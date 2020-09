Ultimi giorni per la mostra “Nuotatrice” di Canini

La mostra “Nuotatrice” di Francesco Canini fino al 30 settembre alla galleria “Umberto Mastroianni”, all’interno dei Musei di San Salvatore in Lauro

La galleria “Umberto Mastroianni”, all’interno dei Musei di San Salvatore in Lauro, ha aperto la stagione autunnale, che vedrà una fervente attività, con la mostra “Nuotatrice” di Francesco Canini.

La mostra, curata da Federica Di Stefano, sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00. L’ingresso è gratuito. La mostra e il catalogod’arte sono realizzati dalla casa editrice “Il Cigno GG Edizioni”.

L’esposizione presenta l’ultimo ciclo di opere dell’artista.Ancora una volta la Nuotatrice è il tema prediletto, il soggetto caratteristico, da alcuni anni vocazione pressoché esclusiva della pittura di Canini – sottolinea la curatrice della mostra -. Nelle grandi tele azzurre è racchiusa tutta la sua poetica, la sensazione di un tuffo in un’altra dimensione dove una fanciulla senza età nuota immersa nella propria solitudine, in un sereno riparo luminoso.

La mostra consta di nove oli su tela, undici tecniche miste e due incisioni alla “maniera nera”, tecnica di incisione antichissima, ottenuta ricavando le parti chiare su una lastra precedentemente preparata a punta secca.

Francesco Canini nasce a Roma nel 1955, inizia giovanissimo il suo percorso artisticodedicandosi non solo alla pittura ma anche alla parte più artigianale del mestiere, sia per sé che per rinomati artisti a lui contemporanei, passando dalla preparazione e intelaiatura della tela, alla creazione di cornici.

Dal 2001 si trasferisce sul Litorale Pontino, abbandonando il caos urbano per dedicarsi esclusivamente all’attività pittorica.