Novità Instagram: aumenta la durata dei Reels

Instagram aumenta la durata dei Reels: tra le novità del social anche la semplificazione dell’editing delle clip

I ‘Reels’ di Instagram si aggiornano, anzi, raddoppiano. Il popolare social network ha annunciato importanti novità per la sua funzione di video brevi, introdotta circa un mese fa. Tra queste, l’incremento della durata delle clip, che da 15 secondi passa a 30.

“Continuiamo a migliorare ‘Reels’ ogni giorno, anche prendendo spunto dal feedback della community, e questi miglioramenti renderanno più semplice la creazione di reel”, ha spiegato Tessa Lyons-Laing, Product Director di Instagram Reels. “Siamo ancora agli inizi, ma stiamo già notando molti contenuti divertenti e creativi”. Come la durata dei video, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), aumenta anche il timer, che da 3 secondi passa a 10.

Infine, è stata semplificata la fase di editing. Per migliorare l’esperienza creativa, da ora è possibile tagliare ed eliminare le clip singolarmente. Instagram ha lanciato ‘Reels’ lo scorso 5 agosto, in risposta al numero in crescita di utenti su TikTok. La funzione permette di creare brevi video tramite la fotocamera del social, da arricchire con audio personalizzati, effetti di realtà aumentata e regolazione di velocità.