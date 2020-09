Emmanuelle Valentin nuovo GM di Sanofi Italia

Emmanuelle Valentin alla guida della Business Unit General Medicines di Sanofi Italia: il profilo della manager francese

Emmanuelle Valentin è il nuovo General Manager della BU General Medicines di Sanofi in Italia, una dei quattro business in cui il Gruppo è organizzato a livello globale.

“La General Medicines Sanofi gestisce un ampio portfolio di farmaci che ogni giorno fanno la differenza per milioni di pazienti cronici, soprattutto per malattie renali-cardio metaboliche. Stiamo parlando nella maggior parte dei casi di farmaci che rappresentano lo standard di cura o di soluzioni terapeutiche nate per affrontare molte sfide tutt’oggi aperte come l’inerzia terapeutica e l’aderenza alle terapie. Sono davvero orgogliosa di guidare una squadra di grande esperienza che con passione ed entusiasmo è capace di coniugare competenza scientifica, approccio all’innovazione e alle nuove tecnologie con l’obiettivo di definire nuovi standard di cura oltre i farmaci e far vivere a pazienti, clinici e operatori sanitari esperienze di cura uniche e personalizzate” commenta Valentin.

Emmanuelle Valentin è di nazionalità francese e vive in Italia dallo scorso maggio. Dopo una decina di anni nel business dei Vaccini in Sanofi Pasteur MSD è entrata in Sanofi dove negli ultimi dodici anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità: da General Manager della BU General Medicines a Country Chair di Romania e Moldavia, a General Manager Central Europe e al tempo stesso Multi Country Organization Chair di Repubblica Ceca e Slovacchia. Porta nel nostro Paese una solida e ampia esperienza nel farmaceutico, consolidata in mercati e contesti sociali profondamente diversi.