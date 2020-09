Danna Paola e Mika fanno coppia in “Me, myself”

Danna Paola e Mika insieme in “Me, myself”, il singolo della star di Élite: i due artisti legano le loro voci tra spagnolo e inglese

Featuring internazionale per Danna Paola. La star di Élite – la serie di Netflix in cui interpreta Lucrecia – ha chiamato alla sua corte Mika nel singolo “Me, myself”. Tra spagnolo e inglese, i due artisti intrecciano le loro voci in un brano sentito: una ballad di incoraggiamento a superare i brutti momenti. Da oggi è online anche il video ufficiale della canzone.

Attrice ma non solo, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) Danna Paola porta avanti una carriera musicale dal sempre. L’artista ha, infatti, all’attivo due dischi. Nel 2012 ha anche aperto i concerti di Demi Lovato a Città del Messico. Il successo internazionale, però, arriva grazie a Netflix, che l’ha scelta per la fortunata serie Élite nel 2018.