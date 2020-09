A MagicLand arrivano Beer Fest e Halloween

Al parco divertimenti MagicLand in arrivo due eventi: da domani per due weekend consecutivi il Beer Fest, poi si festeggia Halloween

MagicLand – il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia – lancia due imperdibili appuntamenti: Beer Fest ed Halloween.

Sabato 26 e domenica 27 settembre, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Beer Fest: gusto e sfizio al tempo stesso con una vasta scelta di birre artigianali tra balli country e lo street food più gustoso di sempre.

Due weekend consecutivi con 11 truck e 4 postazioni dedicate alla birra artigianale, dalla tipica birra cruda bavarese e romana a quella belga ad alta fermentazione.

Vi attendono i piatti tipici bavaresi e Tex-Mex, che fondono tra loro la cucina statunitense e quella messicana, ma anche panini gourmet, pizza e molto altro. Non mancheranno i primi piatti della cucina romana laziale che, per l’occasione, si trasformeranno anch’essi nella versione street food.

Dal 10 ottobre, tutti i weekend, è Halloween fino al 31 ottobre con una serata conclusiva d’eccezione. Preparatevi a vivere un’avventura da brivido, sempre col fiato sospeso, tra zucche decorate, covoni di fieno, scheletri, fantasmi e creature di ogni genere.

MagicLand, infatti, arricchisce l’offerta con una tenebrosa atmosfera che raggiungerà l’apice del terrore con l’Halloween Night del 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno. Per questa serata specifica – in cui il Parco chiuderà i suoi battenti alle ore 24.00 – sarà possibile acquistare il biglietto serale esclusivamente online e gli ingressi dalle 18.00 saranno contingentati. In questo modo il Parco Divertimenti, anche grazie alle sua enorme estensione, potrà garantire – ancora una volta – un divertimento in totale sicurezza, assicurando il distanziamento sociale richiesto dalle normative anti-covid.

Un susseguirsi di appuntamenti all’insegna del terrore e della paura tra street animation funerea e Tunnel dell’orrore all’interno del Palabaleno che, per l’occasione, verrà allestito a tema Alcatraz. Potrete varcare la soglia di un vero e proprio carcere a prova di fuga tra i terrificanti corridoi della prigione; un penitenziario chiuso nell’isolamento più totale delle sue strutture di massima sicurezza. Alla pari dell’omonima prigione tristemente famosa, il Palabaleno verrà ripartito in blocchi di celle primitive per ospitare i peggiori criminali.

Per l’occasione, il Parco Divertimenti sarà invaso da un’orda famelica di zombie che terrorizzeranno a morte gli ospiti.

Ricordiamo che il biglietto serale per accedere al Parco Divertimenti viene offerto online o alle biglietterie a partire da 9,90 euro.

Utile da sapere:

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di MagicLand

Come raggiungere MagicLand: Situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da sud. Qui potrete trovare tutti i collegamenti disponibili per organizzare al meglio la vostra visita.

A proposito di MagicLand

Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli. Offre al pubblico innumerevoli attrazioni. Da non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full dome in tecnologia laser 4k. Il Parco Divertimenti MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2, ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.

Sito web: https://www.magicland.it

Social

Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/

Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/