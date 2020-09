Slalom Rocca Novara di Sicilia: record di 140 iscritti

Inizia con la cifra del record stagionale di 140 iscritti il 25° Slalom Rocca Novata di Sicilia, la gara messinese organizzata da Top Competition che sabato 26 e domenica 27 settembre sarà 4° dei 7 appuntamenti di Campionato Italiano Slalom 2020. Fervono sempre più i preparativi nel caratteristico centro al confine tra Monti Nebrodi e Monti Peloritani, annoverato tra “I Borghi più belli D’Italia” che si prepara ad accogliere piloti e team in arrivo da ogni parte d’Italia. Sabato passeggiata guidata per le vie del centro storico ed in serata “Manciannu Strada – Strada” la degustazione di prelibatezze enogastronomiche della tradizione novarese, mentre il paese sarà decorato dalle luminarie a ritmo musicale curato dalla ditta NOVARLUX di Novara di Sicilia e la ditta MB SERVICE di Pace del Mela.

Una festa dedicata al Campionato Italiano Slalom giunto a Novara di Sicilia grazie al meticoloso ed instancabile lavoro degli organizzatori di Top Competition che hanno trovato, come di consueto, piena collaborazione nell’Amministrazione Comunale con a capo il dinamico Sindaco Dr. Gino Bertolami, il dialogo costruttivo e la disponibilità di tutti gli Enti e le Forze dell’Ordine coinvolti nella pianificazione del week end sportivo, nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie e di ordine pubblico.

Tra i 140 iscritti riflettori sul giovane messinese vincitore nel 2019 Emanuele Schillace che torna all’attacco con l’aggiornata Radical SR4. Nella rincorsa al titolo svettano il molisano Campione in carica e attuale leader tricolore Fabio Emanuele sulla inseparabile Osella PA 9/90 con motore Alfa Romeo nella rivisitata versione 2020 con cui ha vinto in Trentino ai “Sette Tornanti” ed in Puglia allo “Slalom dei Trulli”; il campano Salvatore Venanzio su Radical SR4, reduce dalla vittoria a Melfi lo scorso 2 agosto ed in 2^ posizione di campionato; altro napoletano più volte campione, Luigi Vinaccia su Osella PA 9/90 con motore Honda, attualmente al 3° posto, davanti al catanese Michele Puglisi che con la sua Radical SR4 Suzuki lo scorso anno salì sul 2° gradino del podio a Novara ed è in corsa anche per la classifica under 23, mentre ha iniziato con profitto la rincorsa al tricolore anche il giovane calabrese Gaetano Rechichi sulla catanzarese Elia Avrio.