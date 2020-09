Porsche Sports Cup: Fenici cerca l’allungo al Mugello

Fenici cerca l’allungo al Mugello nella Porsche Sports Cup Suisse: il 25 e 26 settembre il pilota romano riprende il volante della Cayman GT4 sul circuito toscano

Crescono le ambizioni di Francesco Maria Fenici nella Porsche Sports Cup Suisse in vista del quarto e penultimo round 2020 che si disputa al Mugello Circuit il 25 e 26 settembre. Vincitore due volte a Hockenheim, due volte a Le Castellet e nella gara sprint di Imola (2° nella 100 Miglia endurance), il pilota romano della scuderia FF Motorsport torna nell’abitacolo della Porsche 718 Cayman GT4 dei Centri Porsche Ticino preparata dal team Amag First Rennsport con l’obiettivo primario di consolidare la leadership in campionato. Il 30enne driver testimonial di “Autosprint” e “Auto”, sempre supportato dal fidato coach driver Max Busnelli, andrà alla ricerca di punti pesanti in entrambe le gare della GT4 Cup attese al Mugello, pista dove nel monomarca Porsche basato in Svizzera lo scorso anno fu sfortunato protagonista di un controverso episodio durante l’entrata in pista della safety car, che di fatto lo fece retrocedere da primo a ultimo durante la sosta box.

“Quella strana circostanza ci fece perdere le chance di vittoria nella gara Endurance – commenta Fenici alla vigilia del quarto round stagionale -; quest’anno desideriamo ribaltare i destini e quindi puntiamo al podio anche nella 100 Miglia. Al Mugello ci è appena stata la Formula 1 e si è rifatto un po’ il look, sarà bello da vedere ed emozionante da guidare. C’è l’incognita meteo: sarebbe la mia prima esperienza assoluta sul bagnato. Sarei molto curioso, perché è un bagaglio d’esperienza che prima o poi dovrò portare a casa. Il campionato è alla volata finale degli ultimi due round e con la squadra dobbiamo cercare di allungare in classifica visto che, con questo particolare sistema di assegnazione molto ‘ravvicinato’, i punti in palio sono ancora molti”.

Il programma della GT4 Cup si apre sul circuito toscano con ben 5 sessioni di prove libere lungo tutta la giornata di venerdì. Sabato 26 settembre le sfide decisive, con qualifiche della 100 Miglia alle 9.30 e della sprint alle 10.55; le due gare scattano alle 13.45, la sprint su 13 giri (circa mezzora di durata), e alle 17.10, la gara endurance sulla distanza di 31 giri con sosta obbligatoria ai box.

Calendario Porsche Sports Cup Suisse: 11 luglio Hockenheim; 8 agosto Le Castellet; 23 agosto Imola; 26 settembre Mugello; 17 ottobre Misano.