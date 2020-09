Mal di testa: consigli sia per evitarlo che per affrontarlo

Il mal di testa è uno fra i disturbi più diffusi e può avere diverse cause: è importante imparare come evitarlo e come affrontarlo

Fra i disturbi in assoluto più diffusi troviamo il mal di testa, uno dei più complessi da studiare e da inquadrare, perché potrebbe dipendere da cause molto diverse. Purtroppo in certi casi, soprattutto in quelli ricorrenti, questo fastidio può impattare parecchio sulla qualità di vita di una persona, rendendo ad esempio molto complicato il lavoro. Ecco perché è importante partire con due obiettivi, ugualmente preziosi: imparare come evitarlo, e al tempo stesso capire in anticipo quali sono le migliori strategie per affrontarlo, aumentando così le chance di successo.

I consigli per evitare il mal di testa

Per prima cosa, è bene sapere che ci sono degli alimenti che possono provocare o acuire questo problema, e che quindi andrebbero evitati. In sostanza, bisogna stabilire una dieta che possa abbattere i rischi di comparsa del mal di testa: un regime alimentare tagliato su misura per questo scopo limita i latticini, i cibi ricchi di grassi e il cioccolato. Una delle regole più importanti, poi, riguarda le bevande alcoliche, da evitare assolutamente.

Pesa molto anche l’esercizio fisico, in quanto l’attività aerobica favorisce la distensione di condizioni come lo stress, che a loro volta possono avere effetti psicofisici come le cefalee. Quali sono gli altri consigli utili per prevenire il mal di testa? È bene dormire con criterio, né troppo né troppo poco, ed evitare di guardare troppa tv o di giocare per molte ore ai videogiochi. Infine, quando si avvertono le prime avvisaglie, ci sono alcuni trucchi utili come gli impacchi freddi o le tisane calmanti.

Come combattere la cefalea

In primo luogo, bisogna tenere a mente che esistono dei prodotti che vengono realizzati proprio per questo scopo. In questo senso ci sono i farmaci da banco contro il mal di testa, che possono essere reperiti anche sui siti web di settore e che sicuramente possono risultare utili. Fra i farmaci più efficaci contro le cefalee troviamo ad esempio le aspirine e l’ibuprofene, insieme all’ergotamina.

Dai medicinali al cibo: se si opta per i rimedi naturali, la frutta e la verdura sono ottimi alimenti contro il mal di testa, per merito della presenza delle vitamine (meglio preferire, comunque, i cibi con vitamina C). Naturalmente è sempre il caso di comprendere da cosa deriva il mal di testa, specialmente quando le cefalee diventano continue e invalidanti. In quei casi non fa mai male farsi controllare da un bravo medico, per cercare di ottenere delle risposte, e per partire da quelle, così da trovare un trattamento realmente efficace. Infine, un ultimo consiglio: ci sono degli impacchi vegetali da applicare sulla nuca, che possono rivelarsi molto utili per calmare il mal di testa.

Come visto, dunque, sono diversi i modi sia per prevenire che per curare il mal di testa. Ciò che conta è limitare al massimo questo disturbo, che influisce in negativo sulla nostra vita quotidiana.